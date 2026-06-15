ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

16:52 15.06.2026 Пн
2 мин
Какую максимальную сумму военнослужащие смогут получить в месяц?
aimg Валерий Ульяненко
Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных Фото: украинский военнослужащий (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине изменили правила денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев. Максимальные выплаты на передовой будут достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 768.

Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект, предусматривающий выплаты с 1 июня 2026 года. Размер выплат будет зависеть от места службы и характера задач:

  • Непосредственное участие в боевых действиях - до 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения ежемесячно.
  • Первая линия (до взводного опорного пункта) - 170 тысяч гривен.
  • Вторая линия (до ротного опорного пункта) - 70 тысяч гривен.
  • Пункты управления боевыми подразделениями - 50 тысяч гривен.
  • Тыловые должности инструкторов - от 15 до 30 тысяч гривен, другие должности в тылу - 10 тысяч.

Бонусы за штурмы и пленных

Постановление также вводит разовые и суточные боевые выплаты за успешные операции. За штурм или восстановление собственных позиций бойцам будут доплачивать 20 тысяч гривен в сутки, а за захват вражеских - 40 тысяч.

Читайте также:Зарплаты военных в Украине: из чего они состоят и как их рассчитать онлайн

За взятие российского военного в плен предусмотрено 100 тысяч гривен, которые распределят между всеми участниками операции. Уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою принесет 15 тысяч гривен при условии наличия видеофиксации.

При этом в сумме один военный не может получить более 460 тысяч гривен в месяц.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл детали предстоящей реформы. В частности, для военнослужащих, уже проходящих службу, планируется ввести 10-месячный контракт, а минимальный уровень денежного довольствия должен составить 30 тысяч гривен.

Также в начале мая президент Владимир Зеленский объявил о поэтапной "демобилизации". По его словам, контрактную систему должны усилить таким образом, чтобы уже в этом году начать увольнение мобилизованных со службы по четко определенным временным критериям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Зарплата в Украине
Новости
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Аналитика
Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи "Челси" до сих пор не в Украине
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи "Челси" до сих пор не в Украине