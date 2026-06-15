Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных

В Украине изменили правила денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев. Максимальные выплаты на передовой будут достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров № 768.

Правительство запустило двухлетний экспериментальный проект, предусматривающий выплаты с 1 июня 2026 года. Размер выплат будет зависеть от места службы и характера задач:

Непосредственное участие в боевых действиях - до 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения ежемесячно.

Первая линия (до взводного опорного пункта) - 170 тысяч гривен.

Вторая линия (до ротного опорного пункта) - 70 тысяч гривен.

Пункты управления боевыми подразделениями - 50 тысяч гривен.

Тыловые должности инструкторов - от 15 до 30 тысяч гривен, другие должности в тылу - 10 тысяч.

Бонусы за штурмы и пленных

Постановление также вводит разовые и суточные боевые выплаты за успешные операции. За штурм или восстановление собственных позиций бойцам будут доплачивать 20 тысяч гривен в сутки, а за захват вражеских - 40 тысяч.

За взятие российского военного в плен предусмотрено 100 тысяч гривен, которые распределят между всеми участниками операции. Уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою принесет 15 тысяч гривен при условии наличия видеофиксации.

При этом в сумме один военный не может получить более 460 тысяч гривен в месяц.