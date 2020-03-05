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Зеленський про Рябошапку: немає результату - до побачення

Новини » Політика     05.03.2020 - 16:20
Зеленський про Рябошапку: немає результату - до побачення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Рябошапка не показав результат

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Відповідну заяву він зробив в ході робочого візиту до Полтавської області, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, чиновники не повинні обіймати посади, якщо їх робота не приносить результату.

"Моя особиста думка дуже проста. Немає результатів - не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме. Якщо в тебе немає результату - до побачення. Я вважаю, що до ДБР Венедиктова тільки прийшла, до неї поки немає питань. Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100%", - зауважив Зеленський.

Він також заявив, що найбільше часу було у НАБУ, але сьогоднішній стан справ не є нормальним результатом для такого органу.

"Я дійсно вважаю, що Руслан хороший фахівець, але я вважаю, що він не показав результат. Я вважаю, що в СБУ краща ситуація, ніж в ГПУ. Це моє враження", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Верховна рада збереться на позачергове засідання, на якому може висловити недовіру Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30 і триватиме близько двох годин.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламент не буде призначати нового генерального прокурора.

За даними джерел РБК-Україна, на цю посаду розглядаються нардеп
Сергій Іонушас і т.в.о. голови ДБР Ірина Венедиктова.

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