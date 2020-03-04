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Раді рекомендували визначитися з постановою про недовіру Рябошапці в залі

Новини » Політика     04.03.2020 - 15:02
Раді рекомендували визначитися з постановою про недовіру Рябошапці в залі
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Втім, постанова не буде проголосована на засіданні 4 березня

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що за розгляд постанови про відставку генпрокурора проголосувала більшість народних депутатів.

"Надійшла пропозиція щодо того, щоб рекомендувати Верховній раді на засіданні визначитись шляхом голосування щодо прийняття рішення чи відхилення проекту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці", - заявив Монастирський.

Він також підтвердив, що постанова не буде проголосована на засіданні 4 березня.

"Сьогодні це питання не може бути винесений на позачергове засідання Верховної ради. Адже порядок денний є вичерпним", - додав він.

Раніше повідомлялося, що новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас.

Нагадаємо, Верховна рада Україна не задоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

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