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Рада в четвер розглянула менше 3% правок до виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 18:14
Рада в четвер розглянула менше 3% правок до виборчого кодексу
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього до другого читання у документі 4568 правок

Верховна рада України в четвер, 6 червня, розглянула менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу. Про це повідомив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

 

6 червня народні депутати пройшли 134 поправки до нового виборчого кодексу. Щоправда, наприкінці дня депутатів у залі майже немає. Правки підтримують від 4 до 8 депутатів. Але в комітеті кажуть, все одно, 95% правок до кодексу - фейкові.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 6 червня 2019 р.

Зокрема, нардепи розглянули 134 правки, а всього їх у документі 4568.

"Продовжимо розгляд з правки 135", - зазначив спікер Ради.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець заявив, що в залі Верховної ради є близько 240 голосів за прийняття нового виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава підкомітету з питань виборів та референдумів правового комітету ВР Олександр Черненко заявив, що перед фінальним голосуванням за проект нового виборчого кодексу в Раді ініціюватимуть пакетне голосування за частину основних поправок.

Підкреслимо, глава ВР Андрій Парубій зазначив, що виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту.

Парламент сьогодні, 6 червня, перейшов до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання у документ було подано 4,5 тисячі правок.

У Раді назвали число нардепів, готових голосувати за виборчий кодекс Частину поправок виборчого кодексу голосуватимуть пакетом, - комітет
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