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У виборчому кодексі пропонують скасувати вихідні для держорганів під час виборів

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 16:12
У виборчому кодексі пропонують скасувати вихідні для держорганів під час виборів
Фото: Олександр Черненко (facebook.com profichok)

Скасування пропонується для того, щоб не гальмувати виборчий процес

Комітет з питань правової політики у новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов’язати державні органи працювати під час виборів без вихідних. Про це заявив доповідач з розгляду нового виборчого кодексу у Верховній раді Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про роботу Нацполіції та Державного реєстру виборців.

"Поправка робочої групи, яка пропонує доповнити статтею про організацію роботи різних державних служб: казначейства, Нацполіції, Державного реєстру виборців та інших у вихідні дні під час виборів", - заявив Черненко.

Депутат пояснив, що виборчий процес дуже швидкоплинний, та багато роботи випадає на вихідні дні.

"Ця поправка пропонує, щоб всі ці державні органи під час виборчого процесу у вихідні працювали і виборчий процес не гальмувався",  - додав він

Втім, поправку №194 підтримали тільки 29 народних депутатів.

Нагадаємо, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонувалося, щоб Національне агентство по запобіганню корупції відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

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