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В Умані горів гуртожиток університету. Мешканців евакуювали драбинами

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Умань, Вівторок 07 вересня 2021 20:42
В Умані горів гуртожиток університету. Мешканців евакуювали драбинами Фото: в Умані сталася пожежа в гуртожитку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Займання сталося на першому поверсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Вогонь ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали з гуртожитку 20 людей.

Про постраждалих в результаті пожежі в ДСНС не повідомляють.

Вогонь гасили 28 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.

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Умань Пожежа
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