В Умані горів гуртожиток університету. Мешканців евакуювали драбинами
Фото: в Умані сталася пожежа в гуртожитку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Умані сталася пожежа в кімнаті чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Займання сталося на першому поверсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Вогонь ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники за допомогою автодрабин евакуювали з гуртожитку 20 людей.
Про постраждалих в результаті пожежі в ДСНС не повідомляють.
Вогонь гасили 28 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.