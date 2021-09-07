На окупованому Донбасі обірвався трос у шахті, загинули 9 гірників

В окупованому Довжанському районі Луганської області сталася аварія на шахті. Загинули щонайменше дев'ять гірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Острів" .

Аварія на шахті сталася 6 вересня.

"Трос майданчика, яка виробляла спуск гірників на робочі місця, обірвався. В результаті події є жертви і постраждалі", - йдеться в повідомленні.

У соціальних мережах поширюється інформація про як мінімум дев'ять загиблих гірників.