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На окупованому Донбасі обірвався трос у шахті, загинули 9 гірників

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Вівторок 07 вересня 2021 09:06
На окупованому Донбасі обірвався трос у шахті, загинули 9 гірників Фото: на Донбасі сталася аварія в шахті (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Довжанському районі Луганської області сталася аварія на шахті. Загинули щонайменше дев'ять гірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Острів".

Аварія на шахті сталася 6 вересня.

"Трос майданчика, яка виробляла спуск гірників на робочі місця, обірвався. В результаті події є жертви і постраждалі", - йдеться в повідомленні.

У соціальних мережах поширюється інформація про як мінімум дев'ять загиблих гірників.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті в Удачному загинули три шахтарі.

Нагадаємо, в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник.

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