На окупованому Донбасі обірвався трос у шахті, загинули 9 гірників
Фото: на Донбасі сталася аварія в шахті (Getty Images)
В окупованому Довжанському районі Луганської області сталася аварія на шахті. Загинули щонайменше дев'ять гірників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Острів".
Аварія на шахті сталася 6 вересня.
"Трос майданчика, яка виробляла спуск гірників на робочі місця, обірвався. В результаті події є жертви і постраждалі", - йдеться в повідомленні.
У соціальних мережах поширюється інформація про як мінімум дев'ять загиблих гірників.
Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на шахті в Удачному загинули три шахтарі.
Нагадаємо, в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник.