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Рада повернулася до роботи: Разумков відкрив шосту сесію

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 11:24
Рада повернулася до роботи: Разумков відкрив шосту сесію Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 7 вересня 2021 року, розпочалася шоста сесія Верховної ради IX скликання. Спікер Дмитро Разумков відкрив чергове засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Зазначимо, сьогодні у другому читанні нардепи розглянуть законопроекти про індустріальні парки (спрямовані на залучення інвестицій у промисловість), зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в держкомпаніях, а також законопроект про створення умов для професійного розвитку творчих працівників театрів.

Також низку законопроектів розглянуть у першому читанні.

Детальніше про порядок денний шостої сесії читайте в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада викликала на п'ятничну годину запитань до уряду міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

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