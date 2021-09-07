Рада повернулася до роботи: Разумков відкрив шосту сесію
Сьогодні, 7 вересня 2021 року, розпочалася шоста сесія Верховної ради IX скликання. Спікер Дмитро Разумков відкрив чергове засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Зазначимо, сьогодні у другому читанні нардепи розглянуть законопроекти про індустріальні парки (спрямовані на залучення інвестицій у промисловість), зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в держкомпаніях, а також законопроект про створення умов для професійного розвитку творчих працівників театрів.
Також низку законопроектів розглянуть у першому читанні.
Детальніше про порядок денний шостої сесії читайте в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки і олігархи. Чим займеться Рада цієї осені".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада викликала на п'ятничну годину запитань до уряду міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.