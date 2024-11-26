Совет Украина-НАТО обсудил удар по Днепру ракетой "Кедр": итоги заседания

Как отметили в Альянсе, в ходе заседания высокопоставленные украинские военные провели брифинг для послов по видеосвязи.

Союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины. Атаку на Днепр они рассматривали как очередную попытку России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает украинцев.

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - напомнили в НАТО о заявлении пресс-секретаря Альянса Фары Дахлаллы.