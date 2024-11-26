Рада Україна-НАТО обговорила удар по Дніпру ракетою "Кедр": підсумки засідання

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів відбулося сьогодні, 26 листопада. Ключовою темою обговорень став російський удар по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Кедр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Як зазначили в Альянсі, під час засідання високопоставлені українські військові провели брифінг для послів по відеозв'язку.
Союзники по НАТО підтвердили свою підтримку України. Атаку на Дніпро вони розглядали як чергову спробу Росії тероризувати цивільне населення України та залякати тих, хто підтримує українців.
"Розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не утримає союзників НАТО від підтримки України", - нагадали в НАТО про заяву прессекретаря Альянсу Фари Дахлалли.
Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти вирішили випробувати своє нове озброєння у бойових умовах. Дніпро атакували балістичною ракетою середньої дальності.
Після цього російський диктатор Володимир Путін похвалився, що це була нова російська ракета "Орєшнік". Також він пригрозив, що РФ може завдати ударів по військових об'єктах США, Британії та Франції.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що "Орєшнік" - це назва науково-дослідної роботи, в рамках якої розробляли ракету. При цьому сама система називається "Кедр".
Детально про нове озброєння ворога - у матеріалі РБК-Україна.
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