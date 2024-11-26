Рада Україна-НАТО обговорила удар по Дніпру ракетою "Кедр": підсумки засідання

Як зазначили в Альянсі, під час засідання високопоставлені українські військові провели брифінг для послів по відеозв'язку.

Союзники по НАТО підтвердили свою підтримку України. Атаку на Дніпро вони розглядали як чергову спробу Росії тероризувати цивільне населення України та залякати тих, хто підтримує українців.

"Розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не утримає союзників НАТО від підтримки України", - нагадали в НАТО про заяву прессекретаря Альянсу Фари Дахлалли.