Совет Украина-НАТО обсудил удар по Днепру ракетой "Кедр": итоги заседания

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов состоялось сегодня, 26 ноября. Ключевой темой обсуждений стал российский удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Кедр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как отметили в Альянсе, в ходе заседания высокопоставленные украинские военные провели брифинг для послов по видеосвязи. Союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины. Атаку на Днепр они рассматривали как очередную попытку России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает украинцев. "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - напомнили в НАТО о заявлении пресс-секретаря Альянса Фары Дахлаллы.