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Совет Украина-НАТО обсудил удар по Днепру ракетой "Кедр": итоги заседания

Брюссель, Вторник 26 ноября 2024 20:07
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Совет Украина-НАТО обсудил удар по Днепру ракетой "Кедр": итоги заседания Фото: 26 ноября состоялось заседание Совета Украина-НАТО (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов состоялось сегодня, 26 ноября. Ключевой темой обсуждений стал российский удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Кедр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как отметили в Альянсе, в ходе заседания высокопоставленные украинские военные провели брифинг для послов по видеосвязи.

Союзники по НАТО подтвердили свою поддержку Украины. Атаку на Днепр они рассматривали как очередную попытку России терроризировать гражданское население Украины и запугать тех, кто поддерживает украинцев.

"Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - напомнили в НАТО о заявлении пресс-секретаря Альянса Фары Дахлаллы.

Удар по Днепру

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты решили испытать свое новое вооружение в боевых условиях. Днепр атаковали баллистической ракетой средней дальности.

После этого российский диктатор Владимир Путин похвастался, что это была новая российская ракета "Орешник". Также он пригрозил, что РФ может нанести удары по военным объектам США, Британии и Франции.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, в рамках которой разрабатывали ракету. При этом сама система называется "Кедр".

Детально о новом вооружении врага - в материале РБК-Украина.

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