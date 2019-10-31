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Рада створила ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів

Новини » Політика     31.10.2019 - 16:56
Рада створила ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про вибухи на складах в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому і Кривому Розі

Верховна рада України схвалила проект постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки", передає кореспондент РБК-Україна.

За створення ТСК проголосували 339 парламентаріїв.

Комісію очолить глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що на цьому тижні парламент створить ТСК з розслідування вибухів на артскладах.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України в п'ятницю, 25 жовтня, був зареєстрований проект постанови №2312.

Раніше Арахамія анонсував, що в ВР створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів.

Так, у жовтні 2018-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами немає жодного обвинуваченого.

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