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Рада створить ТСК з розслідування вибухів на артскладах

Новини » Політика    28.10.2019 - 12:03
Рада створить ТСК з розслідування вибухів на артскладах
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

ТСК буде розслідувати вибухи у період з 2014 по 2018 рік

Парламент цього тижня створить Тимчасову слідчу комісію з розслідування вибухів на артскладах. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уже знайшли бажаючих долучитись до комісії.

"Щодо порядку денного. Цього тижня хочемо дійти до рішення щодо створення ТСК щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів. Ми фактично з першого дня про це говоримо. Вже знайшли бажаючих долучитись до комісії", - заявив Корнієнко.

З його слів, парламентська комісія розслідуватиме вибухи на артскладах у Калинівці, в Балаклії, Сватово та в Кривому Розі.

"У період з 2014 по 2018 рік. Це проект постанови №2312 від 25.10. 2019. Керівник фракції Давид Арахамія буде презентувати цей проект під час розгляду", - додав Корнієнко.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді України у п'ятницю, 25 жовтня, був зареєстрований проект постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки". Автор проекту постанови - глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше глава фракції "Слуга народу" анонсував, що у ВР створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Чернігівській області вибухнув склад боєприпасів. Місцеві жителі повідомляли про сильні спалахи і гучних вибухів, які долинали з боку військової частини. ДСНС евакуювала з місця вибуху 6-го Арсеналу поблизу міста Ічня близько 10 тис. людей.

Додамо також, у жовтні 2018-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами поки немає жодного обвинуваченого.

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