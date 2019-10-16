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В Раді створять нову ТСК з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів

Новини » Політика    16.10.2019 - 14:54
В Раді створять нову ТСК з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

15 жовтня було зареєстровано подання на створення слідчої комісії

У Верховній раді створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у вівторок,15 жовтня, було зареєстровано подання на створення слідчої комісії.

"Я ініціював створення у Верховній раді Спеціальної слідчої комісії щодо пожеж на військових складах. Там дуже багато питань. Ви розумієте, як можна оцінити ту шкоду, яка задіяна державі на цих складах? Її навіть не можна оцінити. Я зареєстрував вчора подання на створення парламентської ТСК. Суспільство повинно розуміти, що коїться і як ми будемо вимагати", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, 11 вересня у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів, в результаті яких сталося загорання лісової підстилки.

Крім того, 26 вересня 2017 року сталися вибухи під Вінницею на військових складах. Повідомлялося, що на складах зберігалося 188 тис. тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них - ракети для систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Рятувальники вилучили понад 3,3 тис. вибухонебезпечних предметів при розмінуванні в Калинівці Вінницької області.

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