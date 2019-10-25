Раді пропонують утворити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Йдеться про вибухи на складах в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому розі

У Верховній раді України у п'ятницю, 25 жовтня, був зареєстрований проект постанови №2312 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву. Наразі текст проекту відсутній на сайті Ради.

Автор проекту постанови - глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія анонсував, що у ВР створять нову тимчасову слідчу комісію з розслідування пожеж на арсеналах боєприпасів. Він зазначав, що у вівторок, 15 жовтня, було зареєстроване подання на створення слідчої комісії.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2018 року в Чернігівській області вибухнув склад боєприпасів. Місцеві жителі повідомляли про сильні спалахи і гучних вибухів, які долинали з боку військової частини.

ДСНС евакуювала з місця вибуху 6-го Арсеналу поблизу міста Ічня близько 10 тис. чоловік.

Додамо також, у жовтні 2018-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами поки немає жодного обвинуваченого.