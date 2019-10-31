Рада создала ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о взрывах на складах в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге

Верховная рада Украины одобрила проект постановления №2312 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы", передает корреспондент РБК-Украина.

За создание ВСК проголосовали 339 парламентариев.

Комиссию возглавит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на этой неделе парламент создаст ВСК по расследованию взрывов на артскладах.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде Украины в пятницу, 25 октября, был зарегистрирован проект постановления №2312.

Ранее Арахамия анонсировал, что в ВР создадут новую временную следственную комиссию по расследованию пожаров на арсеналах боеприпасов.

Так, в октябре 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами нет ни одного обвиняемого.