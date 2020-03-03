Рада сьогодні продовжить розглядати відкриття ринку землі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також у порядку денному законопроект про внесення зміни до статті 364 ККУ

Верховна рада продовжить розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також у порядку денному законопроект про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

Нагадаємо, у парламентській фракції "Слуга народу" сподіваються на пришвидшення розгляду правок до законопроекту про ринок землі. Фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, в СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

До цього повідомлялось, що в аграрному комітеті Верховної ради не виключали скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

РБК-Україна писало, що у СН розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Додамо також, через велику кількість правок в СН раніше спрогнозували, що цей закон приймуть не раніше 16-17 квітня.