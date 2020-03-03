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Рада сегодня продолжит рассматривать открытие рынка земли

Новости » Политика     03.03.2020 - 08:21
Рада сегодня продолжит рассматривать открытие рынка земли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в повестке дня законопроект о внесении изменений в статью 364 УКУ

Верховная рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также в повестке дня законопроект о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Напомним, в парламентской фракции "Слуга народа" надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли. Фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

До этого сообщалось, что в аграрном комитете Верховной рады не исключали созыва внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

РБК-Украина писало, что в СН рассматривают возможность назначения дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Добавим также, из-за большого количества правок в СН ранее спрогнозировали, что этот закон примут не раньше 16-17 апреля.

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