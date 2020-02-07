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У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі

Новини » Політика     07.02.2020 - 13:30
У Раді назвали строки прийняття закону про ринок землі
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Арахамії, розгляд правок наразі не пришвидшується

Законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе ухвалити не раніше 16-17 квітня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати правки у такому темпі.

"Це просто затягування процесу. Хочуть вони штучно затягувати процес на декілька місяців, окей, будемо так іти й рухатись таким чином... Я думаю, що в квітні. Десь так. Ми ж вчора вимірювали, яка швидкість проходження правок. Сьогодні вона не пришвидшується. Тоді з такою швидкістю будемо рухатись, то це трапиться у квітні. Десь 16-17 квітня... Я вам пропоную на місяць йти у відпустку, бо немає ніяких новин з Ради, ось так буде скучно", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, ВР станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Так, Рада вчора, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів фракції СН з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні. Разумков зазначив, що це буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати нардепи.

Рада розглянула трохи більше 200 правок до земреформи за два дні Рада продовжила розгляд закону про ринок землі, в залі 286 нардепів
Новини України Верховна РадаРынок землиДавид Арахамія
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