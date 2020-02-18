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У Раді допускають додаткові пленарні дні для пришвидшення розгляду земреформи

Новини » Політика     18.02.2020 - 12:07
У Раді допускають додаткові пленарні дні для пришвидшення розгляду земреформи
Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

Арахамія підкреслив, що з нинішнім темпом розгляд закону може тривати до 3 місяців

У фракції "Слуга народу" розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної ради задля пришвидшення розгляду законопроекту про ринок землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому нардеп допускає, що таке рішення може викликати нову серію маніпуляцій щодо закону.

"Додаткові пленарні дні - це є один з таких інструментів, які можуть прискорити. Але ми ще не вирішили. Адже ми думаємо, що тоді буде нова серія маніпуляцій щодо того, що ми прискорюємо процес", - заявив Арахамія.

Депутат нагадав, що розгляд законопроекту про ринок землі може тривати до трьох місяців.

"Зараз у середньому розгляд правки триває три хвилини. Якщо кількість правок поділити на три хвилини та вирахувати всі перерви, то це десь 2,5 -3 місяці може тривати", - сказав він.

Нагадаємо, СН ініціюватиме нараду голів фракцій з питання розгляду поправок до закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР у вівторок продовжила розгляд правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. Парламентарії на минулому пленарному тижні розглянули трохи більше 200 правок.

Додамо також, через велику кількість правок Арахамія раніше спрогнозував, що цей закон приймуть не раніше 16-17 квітня.

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Новини України Верховна РадаРынок землипленарное заседаниеДавид Арахамія
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