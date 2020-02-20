У Раді не виключають скликання позачергового засідання через закон про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сольський підкреслив, що розгляд поправок до закону про ринок землі вже варто завершувати скоріше

В аграрному комітеті Верховної ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі. Про це заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він запевнив, що сьогодні нардепи навряд чи подовжуватимуть засідання парламенту.

"Продовжити засідання, я думаю, можна. Але це хай вирішує зал, парламент. Сьогодні такого рішення не було", - заявив Сольський.

Він наголосив на тому, що розгляд поправок до закону про "Обіг землі" вже варто завершувати скоріше.

"Це можливо. До мене поки що не підходили за підписами (щодо позачергового засідання ВРУ, - ред.). Такі ідеї час від часу виникають. Якщо сьогодні-завтра зал скаже "досить", давайте зробимо так. Моя думка - варто це робити", - сказав нардеп.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Так, у СН постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Відзначимо, у фракції розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі.

Додамо, за законопроект про відкриття ринку землі в Верховній раді достатньо голосів, запевняє глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.