Рада може провести ще одне позачергове засідання через ситуацію на Донбасі

Верховна рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі. Засідання може відбутися у вівторок, 30 березня.

За її словами, сьогодні після обіду погоджувальна рада може додати постанова про ситуацію на Донбасі до порядку денного.

"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готовий це постанову, щоб його розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - заявила Кравчук.