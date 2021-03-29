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Рада може провести ще одне позачергове засідання через ситуацію на Донбасі

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 10:15
Рада може провести ще одне позачергове засідання через ситуацію на Донбасі Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Верховна рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі. Засідання може відбутися у вівторок, 30 березня.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, сьогодні після обіду погоджувальна рада може додати постанова про ситуацію на Донбасі до порядку денного.

"Сьогодні комітет з питань закордонних справ збирається на своє позачергове засідання і вже в обід буде готовий це постанову, щоб його розглянути і проголосувати в залі. Я вважаю, що це дуже важливо, враховуючи це загострення і провокації Росії, які ми бачимо на Донбасі", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, в п'ятницю на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули одразу чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату.

Зазначимо, завтра парламент проведе два позачергові засідання. Серед іншого на засіданні розглянуть питання надання допомоги підприємцям через карантин. Всього на порядок денний буде винесено 19 питань.

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