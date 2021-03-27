У Раді відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження

Два позачергових засідання Верховної ради відбудуться у вівторок, 30 березня. Глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Після нього за ініціативи 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.

"На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (реєстр. № 5300)", - зазначив глава Ради.

За його словами, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку зі зверненням президента України.

"Тільки що підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня", - розповів Разумков.

Так, у коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня на два позачергових засідання.

Крім того, раніше Разумков анонсував, що нардепи можуть розглянути 17-18 питань під час позачергових засідань ВР.

Додамо, раніше через локдаун у Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.