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Загострення: Зеленський хоче обговорить ситуацію на Донбасі з "нормандською четвіркою"

Новость на русском → Донбас, Неділя 28 березня 2021 23:04
Загострення: Зеленський хоче обговорить ситуацію на Донбасі з "нормандською четвіркою" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн Нормандського формату. Також обговорять подальші дії для врегулювання ситуації.

Про це розповіла прессекретар президента Юлія Мендель на телеканалі "Дом".

Вона підкреслила, що кількість випадків відкриття вогню збільшилася з початку року.

"Президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн "нормандської четвірки", - додала Мендель.

За її словами, загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді чи не вперше за роки бойових дій на Донбасі кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів.

Нагадаємо, на Донбасі російські бойовики порушили режим перемир'я сім разів у неділю, 28 березня. Втрат серед особового складу немає.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент Росії Володимир Путін щодо війни на Донбасі зайняв вичікувальну позицію. Він шукає слабке місце, щоб вирішити конфлікт мовою ультиматумів.

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