ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за ситуации на Донбассе

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 10:15
Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за ситуации на Донбассе Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховная рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Заседание может состояться во вторник, 30 марта.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - заявила Кравчук.

Напомним, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Как писало РБК-Укриана, президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран нормандского формата.

Отметим, завтра парламент проведет также два внеочередных заседания. Среди прочего на заседании рассмотрят вопрос оказания помощи предпринимателям из-за карантина. Всего на повестку дня будут вынесены 19 вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук
NEWS
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"