ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Добу на Донбасі: чотири порушення "тиші", четверо загиблих і двоє поранених

Новость на русском → Донбас, Субота 27 березня 2021 08:18
Добу на Донбасі: чотири порушення "тиші", четверо загиблих і двоє поранених Фото: ситуація на Донбасі вчора загострилася (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 26 березня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих четверо українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських військових поблизу Шумів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Також в передмісті Майорського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім цього бойовики обстріляли з стрілецької зброї позиції ООС поблизу Верхньоторецька.

"В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 27 березня, зафіксовано одне порушення "тиші" з боку бойовиків.

"Недалеко від населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає", - додали в штабі.

Нагадаємо, у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі українська сторона Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

Також строкові консультації з радниками "Нормандії" провів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел бойовики
NEWS
Добу на Донбасі: чотири порушення "тиші", четверо загиблих і двоє поранених
Добу на Донбасі: чотири порушення "тиші", четверо загиблих і двоє поранених
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда