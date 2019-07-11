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Рада пройшла всі правки в новий виборчий кодекс

Новини » Вибори 2019    11.07.2019 - 10:30
Рада пройшла всі правки в новий виборчий кодекс

Усього в документ було подано 4568 правок

Верховна рада України напередодні позачергових виборів до ВР розглянула всі поправки до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього в документ було подано 4568 поправок.

"Отже, колеги, нарешті, ми завершили розгляд усіх правок", - сказав Парубій.

Глава парламенту зазначив, що до голосування за документ Рада перейде близько 11:00.

Нагадаємо, народний депутат, доповідач по виборчому кодексу Олександр Черненко заявив, що комітет з правової політики та правосуддя, а також робоча група не проводитимуть окреме засідання для підготовки поправок виборчого кодексу, які будуть поставлені на повторне голосування. Він підкреслив, що робоча група розглянула кожну правку, і нових не з'явилося.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав нараду з питання голосування за виборчий кодекс.

Додамо, глава парламенту прогнозує, що за новий виборчий кодекс проголосують 240 депутатів Верховної ради.

Раді залишилося розглянути менше 1% правок до нового виборчого кодексу Раді залишилося розглянути менше 10% поправок до нового виборчого кодексу
Теми: Засідання Ради
Новини України Порошенко Зеленський кодексВерховна Рада
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