Комітет не буде проводити підсумкове засідання за правкам у виборчий кодекс

Фото: Олександр Черненко (facebook.com/instituterespublica)

Всі рекомендовані Комітетом поправки будуть завтра поставлені на повторне голосування

Комітет з правової політики та правосуддя, а також робоча група не будуть проводити окремого засідання для підготовки поправок виборчого кодексу, які будуть поставлені на повторне голосування. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив доповідач з виборчим кодексом Олександр Черненко.

За його словами, робоча група розглянула кожну правку і нових не з'явилося.

"Робоча група уже розглянула кожну поправку. Нових поправок не з'явилося. Робоча група свої рішення переглядати не збирається, то є сенс збиратися? Тепер просто ті поправки, які робоча група підтримала, а зал відхилив, подивимося що з ними робити. Ніякого такого засідання не буде. Будемо дивитися по ситуації", - заявив Черненко.

За його словами, всі рекомендовані Комітетом поправки будуть завтра поставлені на повторне голосування.

"Окремого засідання комітету з цього питання не буде", - підтвердив перший заступник голови комітету Леонід Ємець.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спікер Верховної ради Андрій Парубій скликає нараду з питання голосування за виборчий кодекс. Як повідомляється, нарада з питання виборчого кодексу відбудеться в 17:00.

Крім того, сьогодні, 10 липня, народні депутати встигли розглянути майже всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками.