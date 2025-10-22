Рада продлила военное положение, а Трамп не будет встречаться с Путиным: новости за 21 октября

Правительство Японии впервые возглавила женщина

Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту. Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, - 149.

По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства. Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.

В течение 10 дней отопление должно появиться в домах по всей стране, - "Укрэнерго"

"Мы надеемся, что в ближайшее время, в течение десяти дней, теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины. И это приведет к снижению потребления электроэнергии, потому что сейчас много потребителей греется за счет электроэнергии, а именно - это кондиционеры и обогреватели", - сказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Бывшего директора "Молодого театра" в Киеве подозревают в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток

Как подтвердили источники РБК-Украина, речь идет об Андрее Белоусе. Досудебное расследование установило, что с 2017 года он систематически совершал сексуальное насилие в отношении студенток, используя свой авторитет и служебное положение. Среди потерпевших - пять девушек, двое из которых были несовершеннолетними.

В ходе следствия изъяты мобильные устройства и другие доказательства, допрошены десятки свидетелей. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения. Расследование продолжается под руководством Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

Польша может посадить самолет Путина для его ареста перед саммитом с Трампом, - МИД

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предостерег российского диктатора от перелетов через польское воздушное пространство для участия в саммите в Венгрии с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что Польша может быть вынуждена выполнить международный ордер на арест Путина.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге", - сказал Сикорский в эфире Radio Rodzina.

Рада снова продлила военное положение в Украине

Верховная Рада 317 голосами "за" поддержала продление действия военного положения еще на 90 суток. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 3 февраля 2026 года.

Далее - подпись за председателем ВРУ Русланом Стефанчуком и президентом Владимиром Зеленским.

Франция впервые в истории посадила своего экс-президента: Саркози официально заключен в тюрьму

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Напомним, что Саркози приговорен к пяти годам заключения за участие в преступном сговоре о незаконном финансировании из Ливии своей предвыборной кампании 2007 года.

Безумно ненавидел Украину: на войне погиб сын кандидата в президенты Беларуси

Информацию о ликвидации белоруса распространило Командование Объединенных Сил ВС Украины.

Сообщается, что белорус Иван Ус в середине 2010-х был администратором пророссийской организации "Антимайдан Минск" в социальной сети "Вконтакте". В том же году его отец - Дмитрий баллотировался на выборах президента РБ и набрал мизерное количество голосов - 0,4%. 17 января 2025 года Иван Ус заключил контракт с российской оккупационной армией и отправился на войну в Украину. Провоевал недолго - уже через 2 месяца Ус-младший пропал без вести.

Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, вероятно, не состоится в ближайшее время.

"В ближайшем будущем нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным", - такие слова приводит корреспондент Axios Барак Равид.