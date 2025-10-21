ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Правительство Японии впервые возглавила женщина

Вторник 21 октября 2025 08:47
UA EN RU
Правительство Японии впервые возглавила женщина Фото: Санаэ Такаити (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.

Что известно о Санаэ Такаити

Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.

По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.

Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.

Что предшествовало

Ранее мы писали, что консерватор Санаэ Такаичи победила в гонке за лидерство в Либерально-демократической партии, несмотря на прогнозы в пользу конкурента.

64-летняя Такаичи победила своего ближайшего конкурента Синджиро Коидзуми во втором туре голосования с результатом 185 голосов против 156. Примечательно, что ее победа противоречит результатам предвыборных опросов, ведь большинство из них прогнозировало выигрыш именно Коидзуми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
Новости
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов