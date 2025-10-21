Правительство Японии впервые возглавила женщина
Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.
Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства.
Что известно о Санаэ Такаити
Такаичи является политическим ветераном, в свое время она занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу.
По данным экспертов, новый руководитель наследует общую линию правящей партии, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.
Интересно, что у Такаити есть менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.
Что предшествовало
Ранее мы писали, что консерватор Санаэ Такаичи победила в гонке за лидерство в Либерально-демократической партии, несмотря на прогнозы в пользу конкурента.
64-летняя Такаичи победила своего ближайшего конкурента Синджиро Коидзуми во втором туре голосования с результатом 185 голосов против 156. Примечательно, что ее победа противоречит результатам предвыборных опросов, ведь большинство из них прогнозировало выигрыш именно Коидзуми.