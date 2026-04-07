Рада продлила военный сбор на 3 года после войны

Верховная Рада приняла проект закона №15110 о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны. Свои голоса за основу и в целом отдали 257 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Согласно принятому закону, в Бюджетном кодексе будет создан отдельный спецфонд, куда будут направляться средства от военного сбора.

Этот проект закона является одним из ключевых требований МВФ (так называемым "маяком"). Его принятие было необходимым условием для того, чтобы Украина могла и в дальнейшем получать финансовую помощь от Международного валютного фонда.

В пояснительной записке к проекту №15110 прямо отмечается, что военный сбор не отменят сразу после войны. Его оставят еще на три года, чтобы государство имело деньги не только на армию, но и на послевоенное восстановление и восстановление разрушенной инфраструктуры.

По словам министра финансов Сергея Марченко, представлявшего законопроект в Раде, через 3 года после завершения войны изменения позволят привлечь в государственный бюджет Украины более 140 млрд гривен.

Какими будут ставки сбора в течение этих трех лет:

Обычные граждане (физлица): будут платить 5% от дохода.

ФОПы 1, 2 и 4 групп: будут платить фиксированную сумму - 10% от минимальной зарплаты в месяц (в 2026 году это около 865 грн).

ФОПы и компании на 3 группе: будут платить 1% от своего дохода.

Накануне профильный комитет Верховной Рады рекомендова л народным депутатам поддержать документ сразу в целом.

Перед этим премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с главами парламентских комитетов. Она сообщила, что Рада рассмотрит ряд законопроектов, необходимых для выполнения требований сразу двух программ: кредитной от МВФ и европейской Ukraine Facility.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что для получения финансовой поддержки парламент должен принять в целом десять критически важных законов.

По оценкам аналитиков, без поддержки МВФ, которая напрямую зависит от принятия этих налоговых инициатив, средств в бюджете хватит только до мая. При оптимистическом сценарии - если нардепы начнут голосовать за законы по программе Ukraine Facility - финансирование удастся растянуть до середины лета.

Налоговые изменения в Украине в рамках сотрудничества с МВФ

Напомним, Международный валютный фонд одобрил для Украины новую программу расширенного финансирования (EFF) объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на 2026-2029 годы.

Премьер-министр Юлия Свириденко назвала ее "якорной" для всей международной финансовой поддержки страны. Программа предусматривает реализацию структурных реформ, необходимых для послевоенного восстановления и продвижения евроинтеграции.

Технические параметры 48-месячной программы Украина и МВФ согласовали по итогам переговоров в ноябре. Она включает 16 структурных ориентиров для правительства и парламента, а также четыре предварительных условия (prior actions), без выполнения которых запуск был бы невозможен.

После последних переговоров эти условия отменили, однако предусмотренные ими меры остались ключевыми маяками программы.

В декабре 2025 года Минфин вынес на обсуждение законопроект об обязательной уплате НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 1 млн грн, который подвергся критике со стороны бизнеса и экономистов.

Правительству не удалось вовремя выполнить ключевые структурные маяки, запланированные на первый квартал 2026 года в рамках новой программы от МВФ. Главной причиной стало то, что народные депутаты отказались поддержать соответствующие решения во время голосования.

Кабмин начал искать компромисс, в частности рассматривал повышение порога до 4 млн грн. В то же время правительству пришлось готовить новый большой налоговый законопроект после того, как предыдущий парламент не поддержал: вместо одного документа решили разработать три отдельных, в частности №15110, тогда как законопроект об НДС для ФОПов пока не планируют вносить в Раду.