Налоги и тарифы пойдут вверх: детали соглашения с МВФ и как это повлияет на украинцев

МВФ утвердил новую программу для Украины. Для получения кредитов страна должна выполнить ряд условий Фонда. Пакет таких мер на 2026 год уже определен – начнут с налогов для ФОПов и самозанятых лиц.

Более детально об условиях, которые взяла на cебя Украина перед МВФ – в материале РБК-Украина.

Главное:

Налоги будут расти . Пакет налоговых изменений должен быть принят до конца марта

. Пакет налоговых изменений должен быть принят до конца марта Ставка НДС 20% может быть увеличена в случае сокращений поступлений в бюджет

20% может быть увеличена в случае сокращений поступлений в бюджет Коммуналка будет дорожать . Тарифы на газ, свет, горячую воду и тепло будут повышаться

. Тарифы на газ, свет, горячую воду и тепло будут повышаться Банки выставят на продажу . Два госбанка планируют продать

. Два госбанка планируют продать Что будет с долларом? Коридор колебаний валютного курса может измениться

Международный валютный фонд утвердил новую программу финансирования Украины на 4 года общим объемом 8,1 млрд долларов. Финансирование предусмотрено траншами после пересмотра программы и оценки выполнения Украиной условий для предоставления средств (структурных маяков).

Что нужно выполнить для получения денег

Для выполнения графика кредитования в 2026 году Украине придется реализовать 12 структурных маяков. Условия на 2027-2029 годы будут определяться позже – по итогам пересмотра программы.

Среди маяков, которые необходимо выполнить до конца марта, несколько законодательных изменений, которые ранее были предварительными условиями:

принять норму о введении налогообложения доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX");

ввести налогообложение международных посылок без привязки к сумме;

принять закон о введении с 1 января 2027 года НДС для ФОП с годовым оборотом 4 млн гривен.

Вместе с тем, Украина пообещала отменить ограничение действия военного сбора в 5% и продлить его на послевоенный период. Он будет объединен с подоходным налогом.

Также будут приняты меры для снижения уклонения от уплаты корпоративного налога, отменены налоговые льготы для доходов иностранных компаний.

Налог на доходы банков в 50%, вероятно, будет отменен. "В будущем следует избегать дальнейшей опоры на такие меры, поскольку это может негативно повлиять на кредитование, инвестиции в сектор, способность банков реализовывать планы управления капиталом и приватизацию государственных банков”, - говорится в меморандуме.

Кроме того, базовая ставка НДС, которая сейчас на уровне 20%, может быть увеличена. На это в Украине пообещали пойти в случае снижения налоговых поступлений и замедления роста экономики.

"Власти готовы повысить налоги в случае необходимости и рассматривают повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный вариант в такой непредвиденной ситуации", – сказано в документе.

Тарифы будут расти

Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду планируется поднимать до рыночного уровня после окончания войны с РФ. При этом правительство должно обеспечить поддержку уязвимых домохозяйств.

"Возвращение к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны", - говорится в тексте меморандума.

До конца июня 2026 года Кабмин должен утвердить дорожную карту постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию.

После принятия дорожной карты планируется провести корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом пересмотр субсидий для защиты уязвимых слоев населения. Изменения тарифов планируется проводить постепенно после окончания войны, но в ограниченные сроки.

Продажа госбанков и госдолг

Для сокращения государственной собственности в банковском секторе власти Украины пообещали продать два госбанка. Речь о Sense Bank и "Укргазбанк".

В этих банках к концу марта должен быть назначен международно признанный финансовый консультант. Срок продажи банков пока не определен.

Также правительство Украины должно будет и далее заниматься вопросом снижения размера внешнего долга путем реструктуризации долговых обязательств с кредиторами.

При этом МВФ определен как привилегированный кредитор, имеющий приоритет перед другими внешними кредиторами. То есть долг перед МВФ не реструктуризируется и не списывается. Он должен будет погашаться в первую очередь.

Антикоррупция остается в центре внимания

Попытки ограничить независимость НАБУ и САП в Украине подорвали доверие к антикоррупционным усилиям правительства, отмечается в документе. В меморандуме отмечена необходимость сохранять независимость НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, "крупный коррупционный скандал" в "Энергоатоме" (Миндичгейт) привлек внимание к недостаткам в предотвращении коррупции, управлении государственными предприятиями и системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому тема антикоррупции будет находиться под пристальным вниманием МВФ.

Валютный курс и окончание войны

Денежно-кредитная политика должна "сохранять тенденцию к ужесточению" с целью достижения целевого показателя инфляции НБУ (5%). "По мере снижения неопределенности НБУ должен перейти к полноценной системе таргетирования инфляции (ИТ) с полностью гибким обменным курсом", – отмечено в меморандуме.

При этом среднесрочная стратегия включает фискальную консолидацию, постепенное смягчение валютного контроля и повышение гибкости обменного курса. То есть валютный курс пока будет контролироваться Нацбанком, но коридор колебания курса может меняться.

"Учитывая неопределенность продолжительности войны, большая гибкость обменного курса также имеет решающее значение для обеспечения достаточных резервов против шоков и восстановления внешней жизнеспособности", – говорится в меморандуме.

Программа МВФ составлялась исходя из базового сценария завершения войны в 2026 году. Она будет оперативно скорректирована в случае успешных мирных переговоров, отметила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Негативный сценарий в программе с МВФ предусматривает ужесточение войны в 2026 году, продолжениее ее в 2027 году и переход в замороженный конфликт к концу 2028 года.