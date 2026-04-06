"Налог на OLX" и отмена льгот на посылки: комитет Рады проголосовал за изменения

14:36 06.04.2026 Пн
3 мин
Одобрили ли "налог на OLX" и налогообложение посылок до 150 евро?
aimg Ирина Глухова
"Налог на OLX" и отмена льгот на посылки: комитет Рады проголосовал за изменения Фото: комитет Рады проголосовал за изменения (Getty Images)

Сегодня, 6 апреля парламентский комитет одобрил важные законопроекты, которые нужны по требованию МВФ. Среди них - налогообложение цифровых платформ, такие как OLX, а также отмена льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал и народного депутата Ярослав Железняк в Telegram.

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Верховной Рады, во время которой стороны договорились включить в повестку дня срочные законопроекты, по которым уже есть понимание.

По ее словам, для обеспечения стабильного международного финансирования, в частности в рамках Ukraine Facility и программы МВФ, Украина должна выполнить свою "домашнюю работу" и продолжить необходимые реформы.

Во время встречи обсудили ключевые нормы, необходимые для выполнения обязательств перед международными партнерами и дальнейшего продвижения евроинтеграционного курса.

Свириденко поблагодарила народных депутатов за диалог и готовность к совместной работе над важными для государства решениями.

Также стороны договорились продолжить консультации по другим законопроектам, которые сейчас вызывают дискуссии.

Отмена льгот на посылки

Как рассказал Железняк, комитет поддержал законопроект №15112-1, который предусматривает отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

Документ является частью пакета законодательных изменений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Его поддержали за основу: "за" проголосовали 15 членов комитета, еще 7 воздержались.

Ожидается, что законопроект во вторник, 7 апреля, вынесут на рассмотрение парламента в первом чтении. После этого документ будет дорабатываться.

Железняк пояснил, что этот законопроект является техническим и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Ключевые новации по налогообложению посылок планируют закрепить в изменениях в Таможенный кодекс, которые должны рассмотреть в рамках другого законопроекта - № 12360.

По словам депутата, введение новых правил не ожидается ранее 2027 года и произойдет только после готовности соответствующей системы.

"Введение в действие закона будет не ранее 2027-го, но только после того, как будет решение Правительства - когда система будет готова. Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027 года", - сказал Железняк.

Налогообложение цифровых платформ

Также сегодня комитет одобрил законопроект о налогообложении цифровых платформ.

Его поддержали 20 голосами "за", еще двое воздержались. Документ предусматривает ряд изменений, в частности:

  • предоставление разрешения самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях как и для физических лиц;
  • исключение необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;
  • отмена обязательности раскрытия банковской тайны по доходам продавцов;
  • отмена необходимости подачи налоговой декларации в случае превышения лимита.

Напомним, в ноябре Украина и МВФ договорились о новой четырехлетней программе кредитования на 8,1 млрд долларов. При этом Украина должна выполнить ряд условий, связанных с бюджетной и налоговой политикой.

Среди требований - налог на доходы от работы через цифровые платформы (так называемый "налог на OLX"), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн гривен.

