Рада приняла законопроект о НАБУ и авиакатастрофа с истребителем Mirage-2000: новости за 22 июля

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. А Воздушные силы сообщили об авиакатастрофе с истребителем Mirage-2000.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 15 июля - в материале РБК-Украина .

Большинство компонентов - из Китая. ГУР обнародовало данные о составляющих нового российского БпЛА

Речь идет о дроне, который враг использует как фальш-цель и разведчик. Он также может нести боевую часть весом до 15 кг. Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136, но значительно меньше.

По данным ГУР, все составляющие и блоки на БпЛА - китайского происхождения. Почти половина из них от одной китайской компании CUAV Technology. Это полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито.

Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом, - Defence Express

Датская компания Terma предоставит передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности, а украинским партнером будет компания Odd Systems.

Новый комплекс сможет обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны - от Mavic до разведывательных и ударных БПЛА.

Война затягивается: Свириденко хочет новую программу с МВФ

По словам премьера, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года.

Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана во время осмотра кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.

ВР поддержала законопроект 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Как сообщил нардеп Железняк, законопроект поддержали 263 нардепа.

Могут отправить на войну: Польша призвала своих граждан уехать из России

В МИД Польши напомнили, что Россия закрыла генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На этом фоне возможность предоставления прямой консульской помощи гражданам Польши становится все сложнее.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной", - добавили в ведомстве.

Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп посетит Китай "в ближайшем будущем". Но пока неизвестно, встретится ли он там с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин - ред.) пригласил меня в Китай, и, вероятно, мы это сделаем в ближайшем будущем - чуть позже, но не слишком далеко", - отметил Трамп.

Также он прокомментировал возможность встречи с Путиным в Китае.

Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер на 77 году жизни

В заявлении его семья сообщила, что он ушел из жизни "в окружении любви".

Осборн стал пионером хэви-метала вместе с Black Sabbath, а впоследствии получил огромный успех как сольный исполнитель. Его хиты Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes оставили глубокий след как в творчестве группы, так и в его сольной карьере.

Во время выполнения полетного задания разбился истребитель Mirage-2000, - ПС

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле - без пострадавших. Назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия", - говорится в сообщении.