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Могут отправить на войну: Польша призвала своих граждан выехать из России

Варшава, Вторник 22 июля 2025 18:38
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Могут отправить на войну: Польша призвала своих граждан выехать из России Иллюстративное фото: поляков призвали уехать из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Польши советуют своим гражданам покинуть территорию России. В частности, это связано с угрозой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.

В МИД напомнили, что Россия закрыла генеральные консульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На этом фоне возможность оказания прямой консульской помощи гражданам Польши становится все сложнее.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной", - добавили в ведомстве.

В ведомстве также обратили внимание на отсутствие прямого авиасообщения между Польшей и Россией, ограниченные возможности для путешествий, недоступность польских банковских сервисов, а также риск произвольных задержаний и проверок со стороны российских спецслужб.

"Граждане Польши, имеющие также российское гражданство, рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации. В нынешних условиях объявление российскими властями мобилизации в армию может коснуться также лиц с двойным гражданством", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в России можно попасть под уголовное преследование за фотографирование ряда объектов - таких как полицейские участки, аэропорты, военные и другие государственные учреждения.

Россия заманиеват африканцев на войну

Ранее издание The Telegraph сообщало, что африканцам в России обещают выгодную работу, однако после приезда их принуждают участвовать в войне против Украины.

Иностранцев фактически заманивают в Россию привлекательными предложениями о трудоустройстве, а потом заставляют подписывать контракт с российской армией.

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