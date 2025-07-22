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Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае

Вашингтон, Вторник 22 июля 2025 20:35
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Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп посетит Китай "в ближайшем будущем". Но пока неизвестно, встретиться ли он там с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Филиппин Бонгбонгом Маркосом.

"Президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин - ред.) пригласил меня в Китай, и, вероятно, мы это сделаем в ближайшем будущем - немного позже, но не слишком далеко", - отметил Трамп.

Также он прокомментировал возможность встречи с Путиным в Китае.

"У нас много возможных встреч", - заявил без подробностей он.

Американский лидер уточнил, что решение о поездке в Китай будет принято вскоре.

Слухи о встрече Трампа с Путиным

Напомним, ранее The Times писало, что лидер Китая Си Цзиньпин хочет пригласить президента США Дональда Трампа на парад в Пекине по поводу окончания Второй мировой войны, который состоится в сентябре. Ожидается, что на парад приедет российский диктатор Владимир Путин.

По данным издания, китайский лидер может организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным .

В Кремле также заявили, что Путин может встретиться с Трампом, если тот поедет в Китай.

В свою очередь руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина отмечал, что предпосылок для встречи Трампа с Путиным пока нет.

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