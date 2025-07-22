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Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом, - Defence Express

Вторник 22 июля 2025 09:43
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Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом, - Defence Express Фото: Украина и Дания разрабатывают перехватчик дронов с искусственным интеллектом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Датская компания Terma совместно с украинской Odd Systems работают над доступной системой противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Так, Terma специализируется на наземных и морских радиолокационных системах, включая те, что предназначены для обнаружения беспилотников, а также на передовой авионике. Компания также поставляет более 80 критически важных компонентов для F-35, включая детали фюзеляжа, пилоны и радиолокационную электронику.

В украинском заявлении подчеркивается опыт Terma как системного интегратора и ее большой опыт работы с различными типами датчиков.

Хотя Odd Systems не раскрыла конкретных деталей проекта, Terma заявила, что предоставит передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомленности для испытанных в боях беспилотных платформ Odd Systems. Terma добавила, что "это сотрудничество сочетает лучшее западную оборонную инженерию с украинскими военными инновациями".

Компании стремятся разработать надежную систему перехвата дронов, способную идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать широкий спектр воздушных угроз - от FPV- дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальнобойных БпЛА.

Еще рано делать предположения относительно окончательного дизайна системы борьбы с дронами. Однако термин "система" четко предусматривает решение, интегрирующее возможности обнаружения и ликвидации.

Развитие дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, недавно первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

"Вообще эта тема в положительном смысле хакнута Украиной и мы уже имеем первые результаты", - сказал Федоров.

Также мы писали, что 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут продолжать использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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