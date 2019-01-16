Комітет рекомендує Раді прийняти доопрацьований закон про перехід громад до ПЦУ

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Відповідне рішення прийняте більшістю голосів

Комітет з питань культури та духовності рекомендував Верховній раді розглянути та прийняти у першому читанні доопрацьований законопроект №4128 "Про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості". Про це повідомив голова комітету Микола Княжицький під час засідання 16 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідне рішення прийняте більшістю голосів.

Фото: засідання комітету

"Доопрацьований законопроект комітетом підтриманий. Рішення прийнято більшістю голосів", - заявив Княжицький.

Зокрема, проект рекомендується прийняти за основу та в цілому.

"Відповідно до частини 3 статті 110 регламенту ВР, викласти альтернативні варіанти спірних положень законопроекту в редакції комітету, внести на розгляд Верховної ради доопрацьований у комітеті законопроект; при цьому викласти назву доопрацьованого законопроекту у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", та рекомендувати ВРУ прийняти такий доопрацьований законопроект у першому читанні та в цілому", - йдеться у рішенні комітету, яке зачитав Княжицький.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій заявив, що в четвер Рада може розглянути новий законопроект про перехід церковних громад у Православну церкву України.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента у Верховній раді України, нардеп Ірина Луценко заявила, що близько 70 церковних парафій перейшли у ПЦУ з УПЦ МП.

Додамо, 6 січня Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.