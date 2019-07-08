Доказів проти NewsOne достатньо для введення санкцій, - ГПУ

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Кінцевим власником телеканалу і російського Промсвязьбанку є одна особа

Служба безпеки України та Генеральна прокуратура отрималb достатньо доказів для того, щоб проти українського телеканалу NewsOne були застосовані санкції. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив генпрокурор, кінцевим власником NewsOne та російського "Промсвязьбанку" є одна і та ж фізична особа. У свою чергу "Промсвязьбанк" є уповноваженим банком "для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора", додав він.

Луценко наголосив, що "ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу".

"Санкції зокрема передбачають анулювання ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування", - розповів генпрокурор.

СБУ та ГПУ здобуто інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарних власників українського телеканалу «Ньюз Ван» та російського ПАТ « Промсвязьбанк», який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора. Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу. Санкції зокрема передбачають анулювання ліцензій,заборону користування радіочастотним ресурсом України і припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування. Опубліковано Юрієм Луценком Понеділок, 8 липня 2019 р.

Нагадаємо, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

У зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести телеміст з російським каналом ГПУ зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради проти України і викликала співробітників на допит.