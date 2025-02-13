Главе штаба Антитеррористического центра СБУ Козюре избрали меру пресечения
Главе штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрию Козюре избрали меру пресечения. Его поместили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В четверг, 13 февраля, суд избрал меру пресечения чиновнику СБУ Дмитрию Козюре, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. Прокурор просил закрыть рассмотрение дела, но судья оставил заседание открытым и попросил прокурора воздержаться от разглашения информации, если она содержит государственную тайну.
Суд назначил Козюре меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на два месяца, то есть до 11 апреля 2025 года.
Прокурор сообщил, что через мессенджер Signal Козюра дважды передавал ФСБ информацию о последствиях ракетных обстрелов. Еще один зафиксированный эпизод - передача информации, содержащей гостайну.
Подозреваемый признался, что работает на ФСБ с 2018 года и продолжил сотрудничество после полномасштабного вторжения России. Адвокат подсудимого заявил, что Козюра сотрудничает со следствием и дал против себя обличительные показания.
Разоблачение "крысы" в СБУ
Напомним, вчера, 12 февраля, СБУ сообщила о разоблачении "крысы" в своих рядах. Предателем оказался руководитель штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.
Его задержал лично глава СБУ Василий Малюк. Фигуранта подозревают в сотрудничестве с Россией. Как отмечала СБУ, чиновник был завербован еще с 2018 года.
По данным следствия, россиян интересовала тайная информация о вооружении украинских Сил безопасности и обороны. Враг хотел узнать о состоянии объектов критической инфраструктуры, результатах ракетных атак, данных о высшем военно-политическом руководстве и работе госреестров после кибератаки.
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