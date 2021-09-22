Рада відтермінувала запуск БЕБ: коли запрацює новий орган
Фото: Рада перенесла запуск БЕБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його перенесли на два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Ольги Василевської в Telegram.
Вона зазначила, що в Раді проголосували відповідну правку.
"Запуск БЕБ відклали на два місяця. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюсь, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада", - написала Василевська.
Раніше повідомлялося, що запуск БЕБ запланований на кінець серпня - початок жовтня.
РБК-Україна писало, що головою БЕБ став керівник фіскальної служби.
Детальніше про діяльність нового органу - в матеріалі РБК-Україна "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес".