ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада відтермінувала запуск БЕБ: коли запрацює новий орган

Новость на русском →
Середа 22 вересня 2021 14:43
Рада відтермінувала запуск БЕБ: коли запрацює новий орган Фото: Рада перенесла запуск БЕБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Верховна рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його перенесли на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Ольги Василевської в Telegram.

Вона зазначила, що в Раді проголосували відповідну правку.

"Запуск БЕБ відклали на два місяця. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюсь, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада", - написала Василевська.

Раніше повідомлялося, що запуск БЕБ запланований на кінець серпня - початок жовтня.

РБК-Україна писало, що головою БЕБ став керівник фіскальної служби.

Детальніше про діяльність нового органу - в матеріалі РБК-Україна "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес".

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки
NEWS
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову