"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес

Бюро економічної безпеки, яке збиралися створити ще кілька років тому, запрацює з 25 вересня. Кабмін минулого тижня затвердив главу відомства. Ним став керівник фіскальної служби Вадим Мельник. Бізнес побоюється, що вихідці з ДФС принесуть у новий орган далеко не кращі практики і напрацювання, відтворивши там податкову міліцію. Коли БЕБ може запрацювати на повну силу, і що для цього необхідно зробити – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) очолив керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Його відібрав для затвердження на цю посаду Кабмін з трьох, запропонованих конкурсною комісією кандидатів. У трійку також входили член Ради Нацбанку Василь Горбаль і прокурор офісу генпрокурора Атілла Ковчі.

БЕБ має замінити податкову міліцію, яка залишилася фактично єдиним підрозділом у реформованій ДФС. Новий орган також перебере на себе функції "економічних" підрозділів СБУ.

Створити єдиний орган, який би займався розслідуванням економічних злочинів, збиралися досить давно. Але проти цього були силові структури, які не хотіли втрачати важелі впливу на бізнес. Крім того, це було однією з умов програми з МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

За інформацією РБК-Україна, кандидатуру Мельника Кабмін затвердив одноголосно. Підтримав її і віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко, який ще на початку серпня був проти призначення у БЕБ кадрів з фіскальної служби. "Якщо пересаджувати з ДФС у БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу? ", говорив він.

Любченко відмовився коментувати РБК-Україна причину, по якій змінив позицію щодо Мельника. За інформацією видання, рішення підтримати це призначення було прийнято ним після співбесіди з кандидатом.

Проти кандидатури Мельника був бізнес. Не стільки через нього самого, скільки через посаду, яку він займав раніше. Ідею призначення головою Бюро вихідця з ДФС не підтримали Українська рада бізнесу та Європейська Бізнес Асоціація.

Скандал з конкурсом і побоювання бізнесу

БЕБ створили на заміну податкової міліції, яка за багато років дискредитувала себе, чинячи тиск на бізнес і зловживаючи повноваженнями. У підприємців є великі сумніви, що керівництво та кадри колишньої ДФС не перенесуть у новий орган свій негативний досвід.

"Багато чого буде залежати саме від кадрів БЕБ. Якщо туди перетечуть співробітники ДФС або податкової служби, то й мови бути не може про прихід нового обличчя у правоохоронний орган", – говорила раніше виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко. В асоціації також вказували, що тривала і скандальна процедура відбору глави БЕБ сама по собі викликає занепокоєння.

Вадим Мельник керуватиме Бюро економічної безпеки (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Скандал під час конкурсу виник через недопуск до відбору колишнього міністра фінансів і секретаря РНБО Олександра Данилюка. Офіційна причина –невідповідність його освіти вимогам закону. Після цього Данилюк навіть побився з головою конкурсної комісії і радником глави офісу президента Тимофієм Миловановим.

Призначення Мельника для багатьох не стало несподіваним. Ще до конкурсу, у тому числі й представники влади, припускали, що БЕБ очолить саме керівник ДФС. Сам Мельник поки відмовляється від будь-яких коментарів.

Милованов пояснив, що у шорт-лист увійшли три найбільш підготовлені кандидати. За його словами, тиску на комісію з боку чиновників під час конкурсу не було. "Такого тиску, який би вплинув на результати, не було. Найбільше тиск був від самих кандидатів, іноді він був неприйнятним", – сказав голова комісії, відповідаючи на запитання РБК-Україна.

Бізнесу, після призначення глави БЕБ, нічого не залишається, як сподіватися на краще. "Вийшло саме так, як прогнозували експерти ЄБА. Але подивимося, як "нова-стара" команда буде будувати прогресивну корпоративну культуру нового найважливішого для бізнесу органу. Ризики скотитися в старорежимний формат існують, проте не будемо судити заздалегідь", – уточнила в розмові з РБК-Україна Анна Дерев'янко.

Тимофій Милованов у свою чергу закликав не поспішати і не піддаватися емоціям, а аналізувати результат роботи БЕБ, який, на його думку, буде позитивним.

"Менше емоцій і більше раціоналізму. Подивимося, як новий керівник буде себе вести, наскільки успішна буде служба. Я закликаю всю громадськість і суспільство стежити за роботою Бюро. І, сподіваюся, результати роботи будуть хороші. Якщо ні, то в демократичній країні є певні інструменти для зміни ситуації", – заявив він.

Такі інструменти, про які сказав радник глави ОП, дійсно є, вони передбачені законом. БЕБ – центральний орган виконавчої влади, його роботу координує уряд. І саме Кабмін через рік може змінити главу Бюро, якщо буде незадоволений результатами.

Що може перешкодити роботі Бюро

БЕБ, згідно із законом, має запрацювати з 25 вересня. Наступного дня ДФС припинить свою роботу. До складу нового органу мають перейти кадри податкової міліції та два Управління СБУ – по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю та контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Але реально боротися з економічними злочинами нова структура відразу не зможе. Досі не прийняті зміни до Кримінального процесуального кодексу, необхідні для запуску БЕБ. Законопроект №3959-1 з відповідними правками прийнятий Радою лише у першому читанні.

Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки не визначено, які саме справи повинні переходити у виняткову підслідність БЕБ, якою буде його роль у разі суміжних і комплексних складів злочинів.

"Законопроект, який зараз у Раді, поки не дає відповіді на всі питання. Саме КПК має провести фактичне розмежування між тим, хто які злочини виявляє, і хто чим займається", – сказав РБК-Україна юрист, який займається темою економічних злочинів.

А тому дуже ймовірно, що на першому етапі – до змін Кримінального кодексу, БЕБ буде займатися в основному організаційними питаннями – формувати штат, матеріальну базу, складати методику роботи.

Якщо навіть до 25 вересня зміни до КПК не приймуть, переривання слідчої діяльності не відбудеться. В Офісу генерального прокурора є право визначати підслідність для кожної кримінальної справи.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що серйозних збоїв у слідчих діях БЕБ не буде. Зміни до КПК депутати розглянуть оперативно, запевняє він.

"Якщо говорити про те, коли БЕБ повноцінно запрацює, то я вважаю, що 3-4 місяці достатньо. Питання про зміни в КПК стоїть на перший тиждень вересня, і я думаю, що з високою часткою ймовірності він буде підтриманий. Це вже друге читання, тому ми впораємося дуже швидко", – сказав Гетманцев в коментарі РБК-Україна.

Разом з тим він не виключає, що якісь збої в роботі БЕБ можуть бути. Але вони, на думку депутата, не будуть носити масовий характер.

"При створенні нового органу ми ніколи не застраховані від такого перебігу подій. Скоріш за все, якісь затримки у розслідуванні якихось проваджень можуть бути. Але чи буде це мати масовий характер і чи призведе до якихось процесуальних катаклізмів, залежить виключно від керівництва цього органу. Я сподіваюся, що такого не буде", – заявив депутат.

Якщо ці очікування підтвердяться, то функції виявлення та розслідування економічних злочинів від податкової міліції та СБУ плавно перейдуть БЕБ. І вже через пару місяців, після вирішення всіх організаційних і кадрових питань, новий орган зможе заробити на повну силу.