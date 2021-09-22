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Рада отсрочила запуск БЭБ: когда заработает новый орган

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Среда 22 сентября 2021 14:43
Рада отсрочила запуск БЭБ: когда заработает новый орган Фото: Рада перенесла запуск БЭБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Верховная рада отсрочила запуск Бюро экономической безопасности (БЭБ). Его перенесли на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Ольги Василевской в Telegram.

Она отметила, что в Раде проголосовали соответствующую правку.

"Запуск БЭБ отложили на два месяца. Соответствующую правку только что проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и Бюро заработает 25 ноября", - написала Василевская.

Ранее сообщалось, что запуск Бэб запланирован на конец августа - начало октября.

РБК-Украина писало, что главой БЭБ стал руководитель фискальной службы.

Подробнее о деятельности нового органа - в материале РБК-Украина "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес".

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Бюро экономической безопасности
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