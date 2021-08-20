Головою БЕБ став керівник фіскальної служби
Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Бюро економічної безпеки очолив керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Він був одним з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови Беб.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті Міністрів.
Зазначимо, що Мельник більше 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.
Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.