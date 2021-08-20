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Головою БЕБ став керівник фіскальної служби

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П'ятниця 20 серпня 2021 19:25
Головою БЕБ став керівник фіскальної служби Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Бюро економічної безпеки очолив керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Він був одним з трьох кандидатів, який пройшов у заключний етап конкурсу на посаду голови Беб.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті Міністрів.

Зазначимо, що Мельник більше 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

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Бюро економічної безпеки
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