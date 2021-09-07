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Не встигають в терміни: голова БЕБ розповів, коли запрацює новий орган

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 19:47
Не встигають в терміни: голова БЕБ розповів, коли запрацює новий орган Фото: Вадим Мельник, глава БЕБ (logos-ukraine.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник розповів, коли запрацює новостворений орган. За його словами, процес трохи затягнувся, тому запустити БЕБ не встигнуть у раніше заплановані терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мельника для "Суспільного".

Спочатку заявлялося, що новостворене Бюро запрацює вже 25 вересня, але, як пояснив Мельник, період літніх відпусток вплинув на цей процес.

"Ми не встигаємо... Так трапилось, що воно трошки затягнулось. Шість місяців, які були дані на ліквідацію ДФС, я в цьому брав участь, і ці 6 місяців які були дані для початку роботи БЕБ... Вони з різних об’єктивних причин затягнулись", - сказав він.

Мельник зазначив, що влада все ще орієнтується на 25 вересня, але скоріш за все БЕБ запрацює трохи пізніше.

"Десь кінець місяця - початок жовтня. Розумієте, початок роботи органу - це постанова Кабінету міністрів про запуск Бюро економічної безпеки, про запуск його роботи. Для того, щоб клопотати перед прем’єр-міністром, що "видайте, будь ласка, таку постанову" - мені потрібно доповісти, що зроблено", - пояснив чиновник.

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