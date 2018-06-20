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КСУ визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканності

НовиниПолітика    20.06.2018 - 12:37
Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)
Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)

У разі ухвалення Верховною радою закон набере чинності з 1 січня 2020 року

Конституційний суд України (КСУ) на засіданні 19 червня визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. Про це йдеться у копії висновку суду, розміщеному на офіційному сайті КС.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - йдеться в документі.

У разі ухвалення Верховною радою закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

"У той же час Конституційний Суд України звертає увагу, що приймаючи рішення про скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи України", - сказано в рішенні суду.

КС підкреслює, що недоторканність не є привілеєм депутата, а захищає від незаконного втручання в його діяльність.
 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав конституційним внесений народними депутатами законопроект №6773 про внесення змін в Основний закон в частині скасування депутатської недоторканності.

Зазначимо, КСУ почав розглядати законопроект про скасування недоторканності депутатів Верховної ради України на предмет відповідності Конституції України в квітні 2018 року.

Пізніше, 6 червня, у Верховній раді України підтвердили інформацію про те, що Конституційний суд України прийняв рішення про обмеження депутатської недоторканності.

КСУ схвалив зняття депутатської недоторканності, - нардеп
Теги публікації: Конституционный суд Украины, неприкосновенность, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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