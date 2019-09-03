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При знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет, - Зеленський

Новини » Політика    03.09.2019 - 10:55
При знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення

Президент Володимир Зеленський заявив, що при знятті недоторканності у депутатів зберігається індемнітет. Про це він заявив на засіданні Ради, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що депутати не будуть нести відповідальності за політичні рішення.

"Хочу розвіяти всі міфи. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення. За голосування чи будь-які публічні виступи", - заявив Зеленський.

Зеленський заявив, що депутат повинен нести відповідальність за вчинення кримінального злочину.

"Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність", - заявив він.

Додамо, депутатський індемнітет - означає,що депутат не несе ніякої відповідальності за свої рішення і висловлення у парламенті. Головною метою введення інституту в систему права є гарантувати виконання депутатом своїх повноважень. Тобто, доцільність депутатських привілеїв (до яких належить і право на індемнітет ) полягає в "охороні належної гідності, ефективності та незалежності" законодавчої гілки влади, а не "захисті окремих осіб" від правосуддя, як часто помилково вважають.

Нагадаємо, сьогодні проходить засідання Ради 9 скликання. У порядку денному депутатів є розгляд у другому читанні зняття депутатської недоторканності. Також на засідання прибув президент Володимир Зеленський.

Під час цього засідання голова Ради Дмитро Разумков заявив, що робота Верховної ради України у вівторок, 3 вересня, продовжена до вичерпання порядку денного. Народні депутати проголосували за те, що працюватимуть після 18:00. Пропозицію про продовження роботи підтримали 317 парламентарів.

Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного Рада приступила до розгляду закону про зняття депутатської недоторканності
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