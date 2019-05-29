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Зеленський вимагає зняття депутатської недоторканності з 2020 року

Новини » Політика    29.05.2019 - 15:06
Зеленський вимагає зняття депутатської недоторканності з 2020 року
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави закликає схвалити законопроект №7203

Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення Верховною радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Про це заявив представник президента у ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави наполягає на розгляді саме проекту закону №7203.

"Внесення змін до Конституції - велика тривала процедура. Безперечно, що в новий парламент ми будемо вносити зміни до Конституції, які ми і обіцяли. Це обговорення буде тривати рік: Конституційний суд, висновок, повернення… Наразі, найбільш процесуально швидкий механізм - це законопроект №7203. Там передбачено (зняття депутатської недоторканності, - ред.) з 2020 року", - заявив Стефанчук.

За його словами, зазначений законопроект уже був позначений як невідкладний.

"Тому ми вкотре наголосили, що ми зацікавлені, щоб його розглянули як невідкладний", - додав представник президента у Раді.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Верховної ради Андрій Парубій та перший віце-спікер Ірина Геращенко наполягали на розгляді закону про зняття депутатської недоторканності 25 квітня.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович на початку березня зазначила, що Верховна рада повинна проголосувати за зняття недоторканності з народних депутатів.

Відзначимо також, РБК-Україна в своєму матеріалі "Передвиборна повістка: чим займеться Верховна рада на новій сесії" писало, що в ВР нинішнього скликання немає достатньої кількості голосів для скасування депутатської недоторканності.

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