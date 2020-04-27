У Раді розповіли, коли закон про банки винесуть на розгляд сесійної зали

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінкомітет опрацював усі поправки до законопроекту

У фракції "Слуга народу" повідомили, що законопроект про банки можуть винести на розгляд сесійної зали наступного тижня. Про це повідомляє прес-служба політсили у своєму Facebook.

Так, профільний комітет уже опрацював усі поправки до проекту.

"Закон про банки може бути винесено до сесійної зали вже наступного тижня. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики опрацював усі 16,5 тисячі поправок до документу й рекомендував Верховній раді розглянути його у другому читанні", - вказано у повідомленні.

За словами голови фінкомітету Данила Гетманцева, було враховано близько 300 поправок - загалом вони мають редакційний характер.

"Але є й принципові. Наприклад, щодо проведення аукціонів Фондом гарантування вкладів. Раніше передбачалося, що аукціон може скасувати лише сам Фонд. Згідно з поправками, таке рішення зможе прийняти суд", - поінформував парламентар.

Якщо до цього закону буде застосована спеціальна процедура, як це передбачає новий закон про регламент, то розгляд законопроекту триватиме, за оцінками Гетманцева, день або півтора.

Нагадаємо, 21 квітня фінансовий комітет парламенту почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.