Фінкомітет почав розгляд закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До другого читання законопроекту подано понад 16,5 тисячі поправок

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у порядку денному засідання комітету законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" є єдиним для розгляду.

"У порядку засідання у нас один законопроект. Це №2571-д. Якщо не буде заперечень, то ми приймаємо цей порядок денний", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу в середу, 22 квітня, обговорить український закон про банки. За словами дипломата, на засіданні Ради ЄС з питань зовнішньої політики окремо буде обговорюватися проведення банківської реформи в Україні. Зокрема, обговорять так званий "антиколомойський закон", який робить неможливим продаж банків їх колишнім власникам.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати в другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.